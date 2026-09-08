Синоптик Позднякова: отсутствие ягод на рябине не гарантирует теплую зиму Зима-2026 в Москве может быть теплее климатической нормы

Москва8 сен Вести.Зима-2026 в Московском регионе может быть теплее климатической нормы, но это никак не связано с отсутствием ягод рябины на деревьях. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала "Москве 24".

Ранее жители столицы и области сообщали, что на деревьях рябины этой осенью практически нет ягод. По народным приметам, это считается одной из примет теплой зимы.

По мнению синоптика, циклы роста рябины не связаны с погодой, это популярное поверье.

Но надо отметить, что в целом в последние годы прослеживается тенденция на потепление климата в наших широтах, в большей степени за счет именно зимних месяцев. Так что стоит надеяться, что зимовать мы действительно будем в комфортных условиях заявила Татьяна Позднякова

Синоптик отметила, что невозможно дать прогноз на месяц вперед, а тем более на сезон. Атмосфера слишком подвижная, и ее перемены зависят от множества факторов.