Детеныш пятнистой гиены впервые родился в Московском зоопарке Детеныша пятнистой гиены можно увидеть на "Острове зверей" Московского зоопарка

Москва19 ноя Вести.Первый детеныш пятнистой гиены родился в Московском зоопарке, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Увидеть новорожденного можно на территории экспозиции "Остров зверей" на новой территории зоосада.

Красотка проявила себя как заботливая мама. Сейчас она кормит детеныша молоком и носит в зубах. Мама постоянно вылизывает малыша, таким образом она запускает пищеварение. Детеныши развиваются очень быстро. В возрасте восьми месяцев молодые гиены начинают охотиться. Вскоре котенок станет понемногу интересоваться мясом. В рационе у пятнистых гиен в Московском зоопарке говядина, конина, кролик, а также в небольшом количестве овощи (тыква, цукини) и фрукты (яблоки, виноград, бананы, апельсины) генеральный директор Московского зоопарка рассказала Светлана Акулова

Детеныш в момент появления на свет весил около 1,5 кг. Его тело покрыто мягкой черной шерстью, которая со временем посветлеет. Пол котенка специалисты определят, когда он немного подрастет.