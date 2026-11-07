Москва7 ноя Вести.В Московском зоопарке появился на свет детеныш беличьего саймири. Пол малыша пока не определили. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В павильоне "Приматы" Московского зоопарка пополнение – там родился детеныш беличьего саймири, его уже могут видеть посетители… Малыш появился на свет 16 сентября, его пол пока не известен. Сейчас чаще всего его носит на спине мама Герда. Иногда детеныш ненадолго слезает с мамы говорится в Telegram-канале зоопарка

Беличий саймири - небольшая подвижная обезьяна из семейства цепкохвостый, которая обитает в тропических лесах Южной Америки. При рождении ее вес составляет около 100 граммов. Передвигаться самостоятельно детеныш начинает примерно в два месяца.