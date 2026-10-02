Лучшая помощь – не мешать: Мособлкомлес советует не трогать упавших бельчат Мособлкомлес сообщил о начале осеннего "бельчатопада"

Москва2 окт Вести.В подмосковных лесах начался "бельчатопад" – детеныши белок массово выпадают из гнезд на землю, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области (Мособлкомлес) в мессенджере MAX.

Как отметили в ведомства, в сентябре это происходит в лесах и парках. Малыши-бельчата падают из своих гнезд с большой высоты.

Если это произошло на глазах у человека, лесничие советуют не хватать зверька сразу, а отойти подальше, спрятаться за дерево, вести себя тихо и "смотреть в оба".

В 9 из 10 случаев мама-белка пулей слетит вниз, схватит своего "парашютиста" за шкирку и молниеносно унесет обратно в гнездо… Чаще всего лучшая помощь – это не мешать отмечается в публикации

В Мособлкомлесе людей призвали быть мудрыми наблюдателями: полюбоваться на беличье семейство и оставить его в покое.

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал ранее, что помощь следует оказывать только в том случае, если бельчонок обессилен или ранен. Его нужно аккуратно поместить в небольшую коробку с отверстиями для вентиляции, можно дать немного воды из пипетки, а после этого связаться с Центром реабилитации диких животных.