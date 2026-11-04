Москва4 ноя Вести.В Сахалинского зооботанического парка прибыла пара египетских миниатюрных лисиц - фенеков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Лисички прибыли из Египта: в природе живут в пустынях, полупустынях и степях Северной Африки, из-за чего приобрели узнаваемые большие уши. Они, кстати, самые большие среди хищников по отношению к величине головы. Такие уши служат природным радиатором (охлаждают в жару) и помогают в охоте говорится в публикации

В настоящее время зоопарк объявил традиционный конкурс на выбор имен для новых постояльцев из Египта.

Ранее сообщалось, что Татарстан подарит двух молодых жирафов Московскому зоопарку.