В Москве этой зимой откроются около 1 300 катков

Около 1 300 катков заработают в Москве зимой В Москве этой зимой откроются около 1 300 катков

Москва29 ноя Вести.В Москве этой зимой будут работать около 1 300 катков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Всего в этом сезоне в Москве откроется около 1,3 тысячи катков, в том числе более 240 — с искусственным льдом и свыше тысячи — с естественным покрытием заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Уточняется, что для больших полей используют айс-роллы и айс-маты – полотна из параллельных гибких трубок, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Маленькие же катки будут стоять на бетонных плитах со встроенными трубками для подачи хладоносителя.

Катки с естественным льдом, согласно публикации, зальют после того, как в столице установится стабильно отрицательная температура воздуха.