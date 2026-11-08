Горнолыжный сезон в Москве начнется не раньше конца декабря

Жителям столицы рассказали, когда в Москве начнется горнолыжный сезон Горнолыжный сезон в Москве начнется не раньше конца декабря

Москва8 ноя Вести.Горнолыжный сезон может начаться в Москве не раньше 20 ноября – это связано с погодными условиями и требованиями к образованию устойчивого снежного покрова. Об этом сообщили РИА Новости представители горнолыжных комплексов столицы.

Мы планируем открыть зимний сезон с 20 ноября, все зависит от погоды​​​. Как только будет минусовая температура, мы начнем напылять склоны отметила пресс-служба горнолыжного комплекса "Кант"

Как уточняется, горнолыжный комплекс "Лата Трэк" пока не называет точную дату начала сезона, а колл-центр "Воробьевых гор" временно приостановил работу до открытия комплекса.

Часто на горнолыжных трассах используется искусственный снег, который создают с помощью снегогенераторов. Такие устройства позволяют нагнетать снежный покров даже при недостатке естественных осадков.