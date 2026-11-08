Москва8 нояВести.Горнолыжный сезон может начаться в Москве не раньше 20 ноября – это связано с погодными условиями и требованиями к образованию устойчивого снежного покрова. Об этом сообщили РИА Новости представители горнолыжных комплексов столицы.
Мы планируем открыть зимний сезон с 20 ноября, все зависит от погоды. Как только будет минусовая температура, мы начнем напылять склоныотметила пресс-служба горнолыжного комплекса "Кант"
Как уточняется, горнолыжный комплекс "Лата Трэк" пока не называет точную дату начала сезона, а колл-центр "Воробьевых гор" временно приостановил работу до открытия комплекса.
Часто на горнолыжных трассах используется искусственный снег, который создают с помощью снегогенераторов. Такие устройства позволяют нагнетать снежный покров даже при недостатке естественных осадков.