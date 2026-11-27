Московские спасатели освободили из ледяного плена утку В Москве спасатели освободили утку, которая примерзла ко льду

Москва27 ноя Вести.Днем 27 ноября на юго-западе столицы специалисты службы поискового и аварийного-спасательного обеспечения Московского авиационного центра освободили из ледяного плена утку. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По словам заявителей, две птицы примерзли ко льду и не могли освободиться ... По прибытии выяснилось, что одна из уток освободилась из ледяного плена самостоятельно, а вторая примерзла лапками в пруду и жалобно крякала уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Спасатели с помощью специальных средств добрались до утки, застрявшей в пруду в Южном Бутово, и освободили ее.