Еще три покрытые мазутом утки спасены из Муринского ручья в Петербурге

Еще три покрытые мазутом утки спасены из Муринского ручья в Петербурге Еще три покрытые мазутом утки спасены из Муринского ручья в Петербурге

Москва21 ноя Вести.Еще трех уток, покрытых мазутом, спасли из Муринского ручья в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили зооволонтеры ПСО "Экстремум".

Из плохого: еще три утки попали в мазутный плен. Из хорошего: уток достал Росприроднадзор и везет в "Сирин" (Центре реабилитации диких животных – Прим.ред.) мыться и лечиться рассказали волонтеры в своем Telegram-канале "Кошкиспас"

Накануне стало известно о спасении девяти пернатых, которых пришлось отмывать от нефтепродуктов не менее 12 часов.

По данным волонтеров, толщина слоя мазута в водоеме составляет до 10 см. Густая масса склеивает птицам крылья, в итоге они вязнут, замерзают, вдыхают отравляющие пары и погибают.

Официальной информации, каким образом мазут оказался в ручье, пока нет. Соответствующие органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства экологического инцидента.