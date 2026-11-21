Москва21 нояВести.Еще трех уток, покрытых мазутом, спасли из Муринского ручья в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили зооволонтеры ПСО "Экстремум".
Из плохого: еще три утки попали в мазутный плен. Из хорошего: уток достал Росприроднадзор и везет в "Сирин" (Центре реабилитации диких животных – Прим.ред.) мыться и лечитьсярассказали волонтеры в своем Telegram-канале "Кошкиспас"
Накануне стало известно о спасении девяти пернатых, которых пришлось отмывать от нефтепродуктов не менее 12 часов.
По данным волонтеров, толщина слоя мазута в водоеме составляет до 10 см. Густая масса склеивает птицам крылья, в итоге они вязнут, замерзают, вдыхают отравляющие пары и погибают.
Официальной информации, каким образом мазут оказался в ручье, пока нет. Соответствующие органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства экологического инцидента.