В Турции россиянин спас кота от ядовитой рыбы-фугу SHOT: российский турист спас кота в Турции от рыбы-фугу

Москва18 ноя Вести.Отдыхающий в Турции турист из России заметил, что местные рыбаки поймали рыбу-фугу и дали ее коту. Россиянин спас животное, сообщает Telegram-канал SHOT.

38-летний Семен из Рязани прогуливался с девушкой по набережной в районе Тедже в Мерсине и заметил кота, который нес в зубах рыбу-фугу. Россиянин забрал рыбу у кота и выбросил ее в море говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в российском Приморье на берег массово выбросились сотни рыб-фугу.

Рыба-фугу, или по-турецки balon balığı, встречается у берегов Турции. Она является инвазивным видом, который проник в турецкие воды из Красного моря через Суэцкий канал.