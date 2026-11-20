Волонтеры спасли покрытых мазутом уток из Муринского ручья в Санкт-Петербурге

Мыли 12 часов: волонтеры спасли покрытых мазутом уток из ручья в Петербурге Волонтеры спасли покрытых мазутом уток из Муринского ручья в Санкт-Петербурге

Москва20 ноя Вести.Из Муринского ручья в Санкт-Петербурге спасли уток, полностью покрытых мазутом. Как сообщили зооволонтеры ПСО "Экстремум", чтобы отмыть пернатых, им потребовалось 12 часов.

Вот такая беда в Муринском ручье! Мазут и погибающие птицы… Было 10 уток, осталось 9, все чистые и красивые, получают необходимые лекарства. Справились за 12 часов рассказали волонтеры в своем Telegram-канале "Кошкиспас"

Волонтеры спасли покрытых мазутом уток из Муринского ручья в Санкт-Петербурге Фото: "Кошкиспас" / Telegram

Ранее на сильное загрязнение ручья возле сквера Расула Гамзатова на улице Руставели жаловались местные жители. По их словам, предположительно, кто-то мог слить туда нефтепродукты намеренно.

Как рассказали 78.ru в комитете по природопользованию Петербурга, специалисты провели визуальный мониторинг и выставили 20 метров боновых заграждений в акватории водоема.