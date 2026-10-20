NU.nl: в Гааге на улицах нашли полиэтиленовые пакеты с живыми мышами

В центре Гааги неизвестные разбросали пакеты с живыми мышами NU.nl: в Гааге на улицах нашли полиэтиленовые пакеты с живыми мышами

Москва20 окт Вести.Почти два десятка пакетов с живыми мышами обнаружены на улицах Гааги. Каждое животное было запаковано в отдельный полиэтиленовый пакет, сообщает портал NU.nl.

Пакеты с грызунами были разбросаны на тротуарах и велодорожках вблизи центра города.

Некоторые мыши к моменту обнаружения уже погибли отмечает новостной портал

Все разбросанные по городу пакеты ищет служба экстренной помощи животным. Выживших зверьков отправляют в ветеринарные клиники. Выяснением всех обстоятельств инцидента занялась местная полиция.

Минувшим летом издание Hart van Nederland сообщало, что жители ряда районов Гааги страдают от нашествия крыс и мышей. Грызуны не только пугают прохожих на улицах, но также роют норы в земляных дамбах, что может привести к разрушению защитных сооружений.