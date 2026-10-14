В Сыктывкаре появились агрессивные хорьки: жителей предупредили об опасности Власти Сыктывкара предупредили жителей об опасных хорьках

Москва14 окт Вести.Агрессивные хорьки появились на улицах Сыктывкара и покусали нескольких жителей. Администрация города предупредила об опасности.

На сайте ведомства сообщается, что 9 октября несколько человек обратились за помощью, получив укусы от хорьков. Трупы указанных животных были доставлены в ГБУ РК "Республиканская ветеринарная лаборатория" для проведения исследований.

В связи с этим администрация города настоятельно просит граждан соблюдать повышенные меры предосторожности: полностью исключить любые контакты с дикими и безнадзорными животными — не пытайтесь их кормить, гладить или ловить, даже если поведение животного не кажется опасным; при получении укуса либо иного повреждения от животного необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью говорится в публикации

Уточняется, что в случае обнаружения животного, которое ведет себя странно (излишне агрессивно или вяло, у него нарушена координация и наблюдается обильное слюнотечение), или трупа животного без признаков насильственной смерти нужно сразу проинформировать ГБУ РК "Управление ветеринарии Республики Коми".