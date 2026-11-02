Останки человека со следами нападения хищника обнаружили на Камчатке

На Камчатке обнаружили останки человека со следами нападения хищника Останки человека со следами нападения хищника обнаружили на Камчатке

Москва2 ноя Вести.На Камчатке организована доследственная проверка после обнаружения человеческих останков со следами нападения дикого животного. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По информации ведомства, 26 октября в полицию поступило сообщение о страшной находке недалеко от бывшего села Олюторка – на северо-восточном берегу залива Корф, рядом с охотничьим угодьем.

По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю организована доследственная проверка. В ходе ее проведения личность погибшего установлена, им оказался 55-летний местный житель говорится в сообщении

Точная причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.