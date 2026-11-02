Москва2 нояВести.На Камчатке организована доследственная проверка после обнаружения человеческих останков со следами нападения дикого животного. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По информации ведомства, 26 октября в полицию поступило сообщение о страшной находке недалеко от бывшего села Олюторка – на северо-восточном берегу залива Корф, рядом с охотничьим угодьем.
По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю организована доследственная проверка. В ходе ее проведения личность погибшего установлена, им оказался 55-летний местный жительговорится в сообщении
Точная причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.