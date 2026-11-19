Москва19 ноя Вести.Берег озера в одном из частных поселков Петербурга был разрушен местными жителями, чтобы избавиться от приезжавших туда позагорать посторонних людей. Нарушение удалось зафиксировать с помощью беспилотника. Ущерб от самовольного поступка составил 13 млн рублей. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам применения беспилотников в контрольной деятельности в рамках Всероссийского форума контрольных органов рассказал первый заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической обстановки Санкт-Петербурга Александр Кучаев.

Жителям респектабельного частного сектора мешали отдыхающие на берегу озера. И для того, чтобы прекратить этот доступ, они заказали просто, и по их заказу срыли кусок суши приводятся слова Кучаева

Площадь озера увеличилась на 517,5 кв. м - на этой территории был уничтожен плодородный слой почвы. Заведено уголовное дело за самоуправство.