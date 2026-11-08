Полиция выявила подпольный цех по переработке рыбы и мяса в Петербурге

В Петербурге полиция выявила подпольный цех по переработке рыбы и мяса Полиция выявила подпольный цех по переработке рыбы и мяса в Петербурге

Москва8 ноя Вести.В Курортном районе Петербурга сотрудники полиции выявили подпольный цех, в котором велась переработка рыбы мяса диких животных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Изъято более 1,7 тонны рыбной продукции, 25,4 килограмма икры и около 1,5 тонны мясной продукции говорится в канале ведомства на платформе MAX

Организатором подпольного производства оказался 46-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

В полиции отметили, что на территории Петербурга и Ленинградской области в течение двух недель проходил комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленный на борьбу с экологическими преступлениями, браконьерством и незаконным оборотом природных ресурсов. Изъято свыше 1 тыс. кубометров древесины, более 5,5 т водных биоресурсов, четыре единицы техники и около сотни орудий незаконной добычи рыбы. Всего выявлены 25 преступлений, составлены 78 административных протоколов.