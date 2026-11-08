Москва8 нояВести.В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 100 тонн браконьерской рыбы и раков. Об этом сообщает ИС "Вести".
Крупная партия незаконно добытой продукции была обнаружена на одном из столичных складов.
Около 100 тонн сомнительной продукции в охлажденном виде изъято. Успел ли товар попасть на прилавки столичного региона, сейчас выясняетсяпередает корреспондент ИС "Вести"
Несколько дней назад в Пугачеве Саратовской области 19 человек отравились вяленой рыбой, купленной в сети магазинов "Пивзавод".