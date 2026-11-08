Около 100 тонн браконьерской рыбы и раков обнаружили и изъяли в Москве

Около 100 тонн браконьерской рыбы и раков изъяли в Москве Около 100 тонн браконьерской рыбы и раков обнаружили и изъяли в Москве

Москва8 ноя Вести.В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 100 тонн браконьерской рыбы и раков. Об этом сообщает ИС "Вести".

Крупная партия незаконно добытой продукции была обнаружена на одном из столичных складов.

Около 100 тонн сомнительной продукции в охлажденном виде изъято. Успел ли товар попасть на прилавки столичного региона, сейчас выясняется передает корреспондент ИС "Вести"

Несколько дней назад в Пугачеве Саратовской области 19 человек отравились вяленой рыбой, купленной в сети магазинов "Пивзавод".