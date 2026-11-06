В Саратовской области сняли с продажи зараженную паразитами рыбу

Рыбу с червями, вызвавшую массовое отравление в Пугачеве, сняли с продажи В Саратовской области сняли с продажи зараженную паразитами рыбу

Москва6 ноя Вести.Роспотребнадзор снял с реализации рыбную продукцию, которая стала причиной групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области, сообщили в ведомстве.

В связи с массовым отравлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Кроме того, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в городе Пугачеве Саратовской области произошло отравление вяленой рыбой. Пострадавшие употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Пивзавод". Количество пострадавших на 5 ноября составило 19 человек.

По результатам лабораторных исследований в рыбе обнаружены возбудители описторхоза. Данная рыбная продукция снята с реализации говорится в сообщении

Описторхоз является паразитарным заболеванием, которое сопровождается поражением печени и поджелудочной железы. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой и недостаточно термически обработанной рыбы.