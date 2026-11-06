Москва6 нояВести.Роспотребнадзор снял с реализации рыбную продукцию, которая стала причиной групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области, сообщили в ведомстве.
В связи с массовым отравлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Кроме того, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что в городе Пугачеве Саратовской области произошло отравление вяленой рыбой. Пострадавшие употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Пивзавод". Количество пострадавших на 5 ноября составило 19 человек.
По результатам лабораторных исследований в рыбе обнаружены возбудители описторхоза. Данная рыбная продукция снята с реализацииговорится в сообщении
Описторхоз является паразитарным заболеванием, которое сопровождается поражением печени и поджелудочной железы. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой и недостаточно термически обработанной рыбы.