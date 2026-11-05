Москва5 нояВести.Причиной массового отравления жителей Пугачевского района Саратовской области стало заболевание описторхозом. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
О групповой заболеваемости описторхозом на территории Пугачевского района… По состоянию на 05.11.2026 года число пострадавших составляет 19 человек. Все пострадавшие отмечали употребление рыбной продукции (вяленая рыба) из сети магазинов "Пивзавод", расположенных в городе Пугачевеговорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ
Речь идет об одном из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Возбудителем являются плоские черви-трематоды. Именно их нашли в вяленой язи, изъятой из торговой точки. Всего с реализации снято 35 кг рыбной продукции.
Специалисты управления проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. Заболевшим оказывается вся необходимая помощь.