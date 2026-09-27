В России почти в 15 раз увеличили компенсацию за незаконный вылов раков

Штраф за каждого незаконно выловленного рака подняли в 15 раз В России почти в 15 раз увеличили компенсацию за незаконный вылов раков

Москва27 сен Вести.Размер штрафа за незаконный вылов речных раков в России увеличили почти в 15 раз. Новая такса установлена постановлением правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Сумма увеличилась со 115 до 1 688 рублей. Штраф рассчитывается за каждую незаконно добытую особь независимо от ее размера и веса.

Внести в таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, следующие изменения: ... дополнить позицией "раки" – 1688 рублей говорится в постановлении

До этого речные раки учитывались в одной категории с морскими ежами и креветками шримс-медвежатами.

В материалах к постановлению изменение объясняется риском существенного сокращения популяции пресноводных раков, в том числе из-за незаконного промысла. Отмечается, что развитию теневого рынка способствуют высокая стоимость раков и несоразмерно низкая материальная ответственность.

Новая такса применяется именно для расчета ущерба, нанесенного государству незаконным выловом. Возместить его нарушителю придется дополнительно к наказанию непосредственно за браконьерство.

Ранее на Камчатке задержали браконьера, который нелегально перевозил большую партию красной икры. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 13,2 миллиона рублей.