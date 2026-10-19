Москва19 октВести.В Новосибирской области после проведенной прокуратурой проверки с фермерского хозяйства взыскали более 600 млн рублей за причиненный почве и недрам вред. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.
Установлено, что крестьянско-фермерское хозяйство без лицензии производило добычу полезного ископаемого – природного песка - на территории Коченевского района.
В результате противоправной деятельности ущерб окружающей среде составил более 644 млн рублейговорится в сообщении
Также на хозяйство возложена обязанность по проведению рекультивации нарушенных земель. Природоохранная прокуратура контролирует исполнение судебного решения.