С новосибирского фермерского хозяйства взыскано свыше 644 млн за вред природе

За ущерб окружающей среде с фермерского хозяйства взыскано более 644 млн руб. С новосибирского фермерского хозяйства взыскано свыше 644 млн за вред природе

Москва19 окт Вести.В Новосибирской области после проведенной прокуратурой проверки с фермерского хозяйства взыскали более 600 млн рублей за причиненный почве и недрам вред. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.

Установлено, что крестьянско-фермерское хозяйство без лицензии производило добычу полезного ископаемого – природного песка - на территории Коченевского района.

В результате противоправной деятельности ущерб окружающей среде составил более 644 млн рублей говорится в сообщении

Также на хозяйство возложена обязанность по проведению рекультивации нарушенных земель. Природоохранная прокуратура контролирует исполнение судебного решения.