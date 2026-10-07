Ивановский охотник заплатит 400 тысяч рублей за незаконный отстрел лося

Ивановский охотник возместит ущерб в 400 тысяч рублей за незаконный отстрел лося Ивановский охотник заплатит 400 тысяч рублей за незаконный отстрел лося

Москва7 окт Вести.В Ивановской области суд взыскал с охотника ущерб в размере 400 тысяч рублей за незаконную охоту. Подробности в MAX сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По материалам следствия, житель города Тейково признан виновным в незаконной добыче лося 18 октября 2025 года.

Теперь в порядке гражданского судопроизводства с виновника гибели животного в результате незаконной охоты взыскана компенсация причиненного ущерба говорится в сообщении

По материалам суда, мужчина охотился в лесном массиве Ильинского муниципального района.