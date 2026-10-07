Москва7 октВести.В Ивановской области суд взыскал с охотника ущерб в размере 400 тысяч рублей за незаконную охоту. Подробности в MAX сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По материалам следствия, житель города Тейково признан виновным в незаконной добыче лося 18 октября 2025 года.
Теперь в порядке гражданского судопроизводства с виновника гибели животного в результате незаконной охоты взыскана компенсация причиненного ущербаговорится в сообщении
По материалам суда, мужчина охотился в лесном массиве Ильинского муниципального района.