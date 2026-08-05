Москва5 авг Вести.Ассоциация "Народный фермер" выступила с предложением о введении штрафов в России за незаконное проникновение граждан на сельскохозяйственные поля. Как пишет NEWS.ru, соответствующее официальное письмо было направлено на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В массовом сознании широко распространено мнение о безопасности и допустимости самостоятельного (без согласия собственника) захода на земельные участки, на которых возделываются сельхозкультуры сказано в письме

В документе уточняется, что люди заходят в поля, чтобы сделать фотографии среди пшеницы или подсолнечника, погулять или собрать урожай.

Автор обращения, заместитель председателя ассоциации Бабкен Испирян, указал на то, что такие действия представляют угрозу не только для самых нарушителей, но и сельхозпроизводителей. В документе сказано, что на полях активно применяется беспилотная техника, а защитить огромные территории забором невозможно. Уточняется также, что в КоАП нет отдельной статьи о проникновении на участки.

Трагедия с доктором сельскохозяйственных наук, директором ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук" Никитой Зезиным произошла в июле и вызвала общественный резонанс по всей России. 13 июля Зезин, по рассказу депутата Вячеслава Вегнера, был жестоко избит вместе со своим заместителем после инцидента с детьми, которые катались на опытных полях научного центра на квадроциклах и собирали горох. Депутат рассказал, что дети были одни и застряли на квадроцикле, после чего ученые позвонили родителям одного из мальчиков и договорились, что отвезут детей к институту. Однако к учреждению подъехали несколько джипов, и двое мужчин, как писал депутат, избили ученых, пока дети "весело покрикивали". 22 июля Зезин скончался, причиной смерти был назван инфаркт. Двух подозреваемых арестовали только после этого.

Депутат Вегнер в беседе с ИС "Вести" выразил уверенность, что ученый умер именно из-за избиения. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным из СМИ, сами задержанные не признают вину, утверждают, что защищали детей, выражают непонимание того, почему дети были увезены с полей, а также подали ответное заявление в полицию. Один из задержанных, Аркадий Вагнер, заявил URA.RU - "мы считаем поля своими", а также сказал, что на этом поле собирал горох с детства.

В самом научном центре заявили, что квадроциклы детей повредили посевы гороха на сумму около 130 тысяч рублей, принимается решение о подаче иска.