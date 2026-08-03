Москва3 авг Вести.Защита Александра Реверука - одного из обвиняемых по делу о нападении на директора Уральского федерального аграрного центра РАН Никиту Зезина - обжаловала решение суда о заключении подозреваемого под стражу. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката фигуранта Олега Костикова.

Жалоба подана цитирует "Интерфакс" Олега Костикова

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 13 июля. В тот день Зезин вместе с заместителем осматривал опытные посевы на полях. В какой-то момент они заметили неподалеку детей 8-10 лет и договорились с их родителями подвезти ребят до института. Однако к месту назначения одновременно подъехали четыре автомобиля, из которых вышли двое мужчин. Один из них применил к директору силу. Позднее ученый скончался – причиной названо сердечное заболевание.

Вскоре правоохранители задержали двоих жителей региона – Александра Реверука и Аркадия Вагнера. Обоим инкриминируется хулиганство, совершенное в составе группы (часть 2 статьи 213 УК РФ).

30 июля суд отправил Реверука под стражу – он будет находиться в СИЗО как минимум до 26 сентября. Сам мужчина в беседе с представителями СМИ назвал себя невиновным. На следующий день аналогичное решение приняли и в отношении Вагнера – его арестовали до 28 сентября.