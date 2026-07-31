Отец одного из обвиняемых по делу ученого Зезина заявил о синяках на детях Дети были в синяках после инцидента с ученым Зезиным

Москва31 июл Вести.Отец второго нападавшего на Никиту Зезина заявил о том, что дети, которых ученый и его коллега нашли катающимися на квадроциклах по опытным полям, были все в синяках. Родственники зафиксировали синяки и направили документы в прокуратуру, сообщает РИА Новости.

Внучка приехала, говорит: "Дедушка, вот у меня, видите, синяки, меня схватили и закинули в машину"... Данил, внук говорит: "За шиворот схватили и закинули в УАЗик". Побои сняли, они были в больнице, сняты побои... Есть документы... Они в прокуратуре, кто дело ведет приводятся в сообщении слова отца фигуранта дела Александра Вагнера

13 июля член-корреспондент РАН Зезин вместе со своим заместителем обследовал опытные поля и посевы. Там они увидели катавшихся на квадроциклах детей. Ученый связался с родителями одного и мальчиков и договорился, что довезет детей до института. Позже приехавшие мужчины напали на ученых и сильно их избили. После избиения Зезин попал в больницу, там у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.

Ранее сообщалось, что задержан еще один напавший на ученого Никиту Зезина.