Росгвардейцы спасли двух мужчин, упавших в Неву в центре Петербурга

В Петербурге спасли двух мужчин, упавших в Неву Росгвардейцы спасли двух мужчин, упавших в Неву в центре Петербурга

Москва3 ноя Вести.В центре Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли двух мужчин, которые упали в Неву с прогулочного катера, они не пострадали. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 31 октября в районе Адмиралтейской набережной напротив памятника "Медный всадник".

Упавших в воду граждан сотрудники ОМОН совместно с экипажем прогулочного катера "Чарли" подняли на борт. Патрульным катером Росгвардии пострадавшие были доставлены на берег, где им была оказана первая помощь медицинскими работниками сказано в сообщении

После опроса правоохранители отпустили мужчин домой.