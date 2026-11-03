Москва3 нояВести.В центре Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли двух мужчин, которые упали в Неву с прогулочного катера, они не пострадали. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел ночью 31 октября в районе Адмиралтейской набережной напротив памятника "Медный всадник".
Упавших в воду граждан сотрудники ОМОН совместно с экипажем прогулочного катера "Чарли" подняли на борт. Патрульным катером Росгвардии пострадавшие были доставлены на берег, где им была оказана первая помощь медицинскими работникамисказано в сообщении
После опроса правоохранители отпустили мужчин домой.