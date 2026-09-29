Росгвардейцы спасли мужчину, выпавшего с теплохода в Неву в Петербурге

Из Невы достали пьяного туриста, выпавшего с прогулочного теплохода Росгвардейцы спасли мужчину, выпавшего с теплохода в Неву в Петербурге

Москва29 сен Вести.В Петербурге сотрудники Росгвардии спасли мужчину, упавшего в Неву с прогулочного теплохода, сообщает региональный главк ведомства в MAX.

Отмечается, что тонущего человека обнаружил в воде между Дворцовым и Троицким мостами экипаж служебного катера транспортного ОМОН "Балтика" ГУ Росгвардии по Петербургу и области, который нес службу по охране общественного порядка и безопасности в период разводки мостов в акватории реки.

В Санкт-Петербурге экипаж катера ОМОН "Балтика" Росгвардии спас мужчину, упавшего с прогулочного теплохода в Неву говорится в публикации

Мужчину незамедлительно подняли на борт катера, оказали первую помощь, вызвали к причалу на Дворцовой набережной скорую и передали пострадавшего медикам.

Как пояснил сам 32-летний мужчина, во время прогулки на теплоходе он упал в воду, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, говорится в сообщении Росгвардии.