Москва29 сенВести.В Петербурге сотрудники Росгвардии спасли мужчину, упавшего в Неву с прогулочного теплохода, сообщает региональный главк ведомства в MAX.
Отмечается, что тонущего человека обнаружил в воде между Дворцовым и Троицким мостами экипаж служебного катера транспортного ОМОН "Балтика" ГУ Росгвардии по Петербургу и области, который нес службу по охране общественного порядка и безопасности в период разводки мостов в акватории реки.
В Санкт-Петербурге экипаж катера ОМОН "Балтика" Росгвардии спас мужчину, упавшего с прогулочного теплохода в Невуговорится в публикации
Мужчину незамедлительно подняли на борт катера, оказали первую помощь, вызвали к причалу на Дворцовой набережной скорую и передали пострадавшего медикам.
Как пояснил сам 32-летний мужчина, во время прогулки на теплоходе он упал в воду, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, говорится в сообщении Росгвардии.