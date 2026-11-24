В Омске спасли раскормленную утку, которая не могла взлететь

Раскормленная омичами утка застряла в полынье и не смогла взлететь В Омске спасли раскормленную утку, которая не могла взлететь

Москва24 ноя Вести.В распоряжении ИС "Вести" оказались кадры спасения утки, которая застряла в полынье в районе Старозагородной рощи в Омске.

Птица, раскормленная сердобольными горожанами, была настолько тяжелой, что с трудом могла двигаться и взлетать.

В Управлении по охране животного мира рассказали, что утки не просто жиреют от человеческой еды. Такая пища провоцирует брожение в зобе птицы и вызывает воспалительные процессы, что может привести к ее гибели.

Специалисты советуют сейчас уток не кормить, чтобы дать им улететь на зимовку и не создавать кормовую базу, да и в принципе лучше их не кормить, чем делать это неправильно.