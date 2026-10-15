"До сих пор худые": ученые на Камчатке беспокоятся о состоянии китов перед зимой Ученые заметили худых китов в Кроноцком заливе на Камчатке

Москва15 окт Вести.Ученые Кроноцкого заповедника на Камчатке сообщили о худых китах, которые были замечены в бухте Ольга Кроноцкого залива. Об этом рассказали ТАСС в заповеднике.

Китам нужны жировые запасы, чтобы пережить зиму, отметили ученые.

Некоторые киты до сих пор худые. Надеюсь, они еще успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму приводятся слова старшего научного сотрудника заповедника Евгении Волковой

Из-за осенних штормов за китами наблюдают с берега. По мнению специалистов, донные организмы, которыми питаются серые киты именно в бухте Ольга, наиболее продуктивны. Пробы бентоса взяты для лабораторных исследований.

На Камчатке наблюдение за крупными млекопитающими является популярным туристическим предложением.