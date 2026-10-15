Москва15 октВести.Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке заметили необычно истощенных китов в бухте Ольга, расположенной в северной части Кроноцкого залива. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в соцсети "ВКонтакте".
Некоторые киты до сих пор худые. Надеюсь, они еще успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму. Серые киты нередко остаются в Кроноцком заливе до декабря и даже январяотметила старший научный сотрудник заповедника Евгения Волкова
Из-за осенних штормов ученые ведут наблюдение за серыми китами с берега.
Отмечается, что охотоморская популяция серого кита — одна из самых редких в мире. По словам специалистов, морские млекопитающие приплывают в Кроноцкий залив на Камчатке, чтобы кормиться донными организмами и накапливать жир на зиму.