На Камчатке ученые заметили худых китов в Кроноцком заливе Ученые на Камчатке заметили исхудавших серых китов

Москва15 окт Вести.Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке заметили необычно истощенных китов в бухте Ольга, расположенной в северной части Кроноцкого залива. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в соцсети "ВКонтакте".

Некоторые киты до сих пор худые. Надеюсь, они еще успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму. Серые киты нередко остаются в Кроноцком заливе до декабря и даже января отметила старший научный сотрудник заповедника Евгения Волкова

Из-за осенних штормов ученые ведут наблюдение за серыми китами с берега.

Отмечается, что охотоморская популяция серого кита — одна из самых редких в мире. По словам специалистов, морские млекопитающие приплывают в Кроноцкий залив на Камчатке, чтобы кормиться донными организмами и накапливать жир на зиму.