Ученые: на Чукотке горбатых китов стало меньше из-за изменения климата На Чукотке зафиксировали снижение количества горбатых китов в проливе Сенявина

Москва17 ноя Вести.На Чукотке завершился сезон непрерывных наблюдений за китообразными, в этом году ученые реже встречали горбатых китов в проливе Сенявина, чем в предыдущие сезоны. Об этом ТАСС сообщили в нацпарке "Берингия".

Если раньше мы регистрировали в среднем 30 китов в день и максимально до 63, то сейчас мы видели в среднем 15 китов в день и максимально 39 отметили в нацпарке

Однако в конце сентября специалистам удалось заметить начало осенней миграции - в пролив Сенявина прибывали новые киты, которые, вероятно, кормились в других районах.

В нацпарке рассказали, что колебания численности китов в проливе наблюдались и раньше. Так, 2020–2021 годах животные встречались реже, а затем в 2024 году их число выросло и достигло максимума. По мнению ученых, одной из возможных причин таких изменений считаются климатические процессы, влияющие на распределение кормовых ресурсов.