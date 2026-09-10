Москва10 сенВести.На Камчатке активность вулкана Ключевская сопка снизилась, в результате чего авиационный цветовой код сменился с оранжевого на желтый. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.
Текущий авиационный цветовой код - желтый, предыдущий авиационный цветовой код - оранжевый. При этом умеренное взрывное извержение вулкана продолжается, с фонтанами лавы в кратереотметили в учреждении
По словам специалистов, спутниковые наблюдения постоянно регистрируют термическую аномалию на горе.
Вулкан Ключевской начал проявлять активность в середине августа. Ученые считают, что извержение может продолжаться от нескольких месяцев до полутора лет.