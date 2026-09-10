Извержение вулкана на Камчатке не представляет серьезной опасности для самолетов

На Камчатке активность вулкана Ключевская сопка стала менее опасна для самолетов Извержение вулкана на Камчатке не представляет серьезной опасности для самолетов

Москва10 сен Вести.На Камчатке активность вулкана Ключевская сопка снизилась, в результате чего авиационный цветовой код сменился с оранжевого на желтый. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Текущий авиационный цветовой код - желтый, предыдущий авиационный цветовой код - оранжевый. При этом умеренное взрывное извержение вулкана продолжается, с фонтанами лавы в кратере отметили в учреждении

По словам специалистов, спутниковые наблюдения постоянно регистрируют термическую аномалию на горе.

Вулкан Ключевской начал проявлять активность в середине августа. Ученые считают, что извержение может продолжаться от нескольких месяцев до полутора лет.