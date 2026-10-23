Москва23 окт Вести.Крупнейшая в мире колония антарктических пингвинов на острове Завадовского за последние 14 лет потеряла более полумиллиона особей из-за климатических изменений. Подробности ИС "Вести" сообщил кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Масалов.

По его словам, с точки зрения эволюции ничего страшного не произошло. Уменьшение кормовой базы, в частности криля, побудило антарктических пингвинов искать для себя новые места гнездования. Однако другой вид птиц – золотоволосый пингвин – наоборот увеличил свою популяцию.

Одна из наиболее вероятных вещей связана с тем, что происходят некоторые изменения климатические и изменения антарктических течений. Антарктический пингвин ориентирован на питание крилем, а криль завязан на эту, я бы сказал, гидродинамику, которая существует вокруг Антарктиды, и изменение этих течений привело к тому, что массивы криля сместились в другую зону Антарктиды… Поэтому получается, что именно колония антарктического пингвина лишилась наибольшего режима благоприятствования объяснил орнитолог

Также специалист уточнил, что сокращение численности антарктических пингвинов на более чем полумиллиона особей произошло не одномоментно.

Это ведь не одномоментная гибель, а постепенное снижение численности, которое продолжалось на протяжении всех 14 лет. Вполне возможно, что вид найдет какой-то выход из положения, переместится… но это не значит, что вид исчезает полностью добавил Масалов

В апреле этого года обитающим в Антарктиде императорским пингвинам был присвоен статус вымирающего вида. Согласно прогнозу Международного союза охраны природы (МСОП), численность популяции может сократиться вдвое к 2080-м годам.