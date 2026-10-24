Полярные медведи в Арктике стали чаще погибать от птичьего гриппа Emerging Infectious Diseases: белые медведи стали погибать от птичьего гриппа

Москва24 окт Вести.Доля белых (полярных) медведей, перенесших птичий грипп, выросла вдвое. Изучившие 109 образцов крови медведей из Восточной Гренландии специалисты из Дании и США обнаружили в них антитела к высокопатогенным штаммам вируса, сообщает журнал Emerging Infectious Diseases.

В исследованиях были использованы образцы крови белых медведей, добытых охотниками-инуитами в районе фьорда Скорсби. Первый в Европе случай заражения белого медведя высокопатогенным птичьим гриппом H5N5 на Шпицбергене в в мае 2026 года. Вирус стал смертельным для животного. Также вирус птичьего гриппа был обнаружен у найденного рядом с погибшим хищником моржа.

Основной причиной распространения инфекции является изменение климата отмечается в опубликованном исследовании

Основной причиной распространения инфекции ученые в опубликованном исследовании называют изменение климата. Из-за таяния морского льда медведи вынуждены дольше оставаться на суше, где их рацион все чаще состоит из птиц, их яиц и падали. Это создает идеальные условия для передачи вируса. Ситуацию усугубляют мутации в штаммах H5N1 и H5N5, которые делают вирус более опасным для млекопитающих. Исследователи продолжат мониторинг, чтобы оценить масштаб угрозы для арктической фауны.

Пока птичий грипп смертелен преимущественно для птиц и некоторых млекопитающих, а люди в основном переносят его с легкими симптомами.

В последние годы вспышки H5N5 зафиксированы среди лисиц, тюленей, выдр и норок. Теперь вирус птичьего гриппа добрался и до Арктики. Специалисты продолжают изучение, способен ли вирус адаптироваться к крупным млекопитающим и насколько он опасен для арктической экосистемы.

Зоолог Екатерина Блидченко ранее предположила, что нетипичное поведение медведей в России этой осенью связано с возможным заболеванием мутировавшим вирусом птичьего гриппа. По ее словам, вирус может влиять на работу головного мозга этих животных, вызывая вспышки агрессии и приводя к потере осторожности. Вскрытия медведей, проявивших агрессию по отношению к людям, по ее словам, показали, что у них были повреждения головного мозга.

Врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ.