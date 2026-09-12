Москва12 сен Вести.В Камчатском крае официально завершилась лососевая путина – в регионе запрещается вылов сетями тихоокеанских лососей и гольцов. Соответствующее решение приняла комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб региона.

Отмечается, что запрет начал действовать с 12 сентября.

Определить срок запрета осуществления промышленного рыболовства, любительского рыболовства с использованием сетных орудий лова, традиционного рыболовства (для общин и физических лиц) в отношении тихоокеанских лососей и гольцов... с 00 часов 12 сентября сказано в протоколе заседания комиссии

В частности, речь идет о запрете вылова рыбы в Западно-Беринговоморской зоне, Карагинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах, а также бассейнах впадающих рек.

С 31 октября будет запрещена любительская рыбалка на тихоокеанских лососей с использованием удочек в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

По информации министерства рыбного хозяйства Камчатского края, лососевая путина 2026 года завершилась с самыми низкими показателями за всю историю региона. Вылов лососей составил 55,6 тысячи тонн, что почти в пять раз меньше, чем в 2025 году, и менее половины от официального прогноза. Горбуши добыто 20,6 тысячи тонн, кеты – 14 тысяч тонн, нерки – около 17,8 тысячи тонн, кижуча – 2,7 тысячи тонн.