Ученые: на Камчатке есть сероводородные воды, аналогов которым нет Ученые определили самые перспективные сероводородные источники на Камчатке

Москва24 июл Вести.На Камчатке есть сероводородные воды, аналогов которым нет больше нигде в России. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов университета им. Витуса Беринга Станислав Рогатых.

По его словам, ученые изучили семь известных проявлений термальных сероводородных вод региона. Выяснилось, что воды Кеткинского месторождения и Озерновские источники – самые перспективные горячие источники для развития санаторно-курортной отрасли.

Формируются они рядом с действующими вулканами. Из-за этого в воде оказывается редкое сочетание минералов, а температура доходит до значений, которые для источников такого типа считаются исключением, а не правилом уточнил Станислав Рогатых

Ученый добавил, что сегодня Озерновские источники используются для купания и отдыха. А Кеткинское месторождение эксплуатируется с 1987 года. Вода здесь гораздо богаче сероводородом, чем Озерновские источники. Она применяется в открытых ваннах в оздоровительном центре полуострова.