В Крыму рассказали о целебных свойствах сакской грязи В Крыму намерены сохранить традиции добычи сакской грязи

Москва2 мая Вести.На Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции (Крымская ГГРЭС) намерены сохранить традиции добычи лечебной грязи со дна Сакского озера. Об этом ИС "Вести" заявил директор станции Алексей Турченко.

Нам [станции] сто лет, и мы хранители озера. Наша задача — передать все наши наработки, все наши идеи, все то, что мы за эти сто лет узнали, поколениям, чтобы это продолжалось отметил он

Главный технолог Крымской ГГРЭС Валентин Иваницкий рассказал о целебных свойствах сакской грязи.

Благодаря работе станции, искусственному регулированию водно- солевого баланса, наша грязь содержит биологические активные вещества, аминокислоты, жирорастворимые витамины, микроэлементы, которые повышают биологическую медицинскую эффективность грязи при ее использовании объяснил он

В местном санатории "Саки" сообщили, что лечебная грязь может использоваться при заболеваниях опорно-двигательной и нервной систем, а также по профилям гинекологии и урологии.

Ранее в Крыму признали пригодными для добычи лечебной грязи 5 соленых озер.