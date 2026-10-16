Эксперт: серые киты могут оставаться зимовать у Камчатки, экономя энергию Ученые рассказали, почему серые киты остаются зимовать у берегов Камчатки

Москва16 окт Вести.Серые киты могут проводить зимовку у берегов Камчатки, не отправляясь к Калифорнийскому полуострову Мексики, и тем самым экономить энергию. Об этом сообщила РИА Новости старший научный сотрудник заповедника, морской биолог Евгения Волкова​​​.

Она рассказала, что обычно эти морские млекопитающие летом обитают у берегов Камчатки и Сахалина, а на зимовку уходят к полуострову на западе Северной Америки, где появляются на свет их детеныши. Однако в последние годы специалисты замечали китов в Кроноцком заливе в декабре и даже январе.

Сейчас молодые особи находятся в бухте Ольга, которая расположена в северной части Кроноцкого залива.

Не исключено, что отдельные особи могут провести здесь всю зиму, не отправляясь в миграцию и тем самым экономя энергию отметила Волкова

Чтобы подтвердить гипотезу, сотрудники заповедника просят инспекторов вести мониторинг китов в океане в течение всей зимы.

Ранее сообщалось, что ученые на Камчатке заметили худых китов в Кроноцком заливе.