СМИ узнали причину смерти кита Тимми, выбросившегося на побережье Германии Zeit: причиной смерти выбросившегося на побережье ФРГ кита Тимми стало истощение

Москва22 ноя Вести.Горбатый кит по кличке Тимми, который выбросился на побережье Германии весной, запутался в рыболовной сети и умер от истощения, пишет газета Zeit.

Вскрытие показало, что кит не страдал никакими заболеваниями, но при этом несколько месяцев голодал.

Кит, возможно, тащил за собой сеть размером не менее 150х3 метра отмечает газета

Кита обнаружили 23 марта 2026 года на песчаной отмели у немецкого побережья в Тиммендорфер-Штранд. Операция по его спасению, длившаяся более месяца, завершилась в водах Северного моря в начале мая.

Позднее тело животного обнаружили у датского острова Анхольт в Северном море.