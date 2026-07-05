Москва5 июлВести.В городе Сочи произошло возгорание в нескольких местных кафе. Причина – попадание молнии в одно из них, сообщает ГТРК "Кубань".
Происшествие случилось в Лазаревском районе города.
На одном из пляжей загорелось кафе, огонь быстро перекинулся на несколько соседних зданийнаписано в сообщении
Очевидцы отметили, что кафе загорелось после удара молнии по крыше одного из зданий. Точные же обстоятельства инцидента неизвестны.
Огонь был оперативно потушен прибывшими на место пожарными.
Сведений о пострадавших нет.