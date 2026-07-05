В Сочи произошел пожар в нескольких кафе после удара молнии

Несколько кафе в Сочи сгорело из-за удара молнии В Сочи произошел пожар в нескольких кафе после удара молнии

Москва5 июл Вести.В городе Сочи произошло возгорание в нескольких местных кафе. Причина – попадание молнии в одно из них, сообщает ГТРК "Кубань".

Происшествие случилось в Лазаревском районе города.

На одном из пляжей загорелось кафе, огонь быстро перекинулся на несколько соседних зданий написано в сообщении

Очевидцы отметили, что кафе загорелось после удара молнии по крыше одного из зданий. Точные же обстоятельства инцидента неизвестны.

Огонь был оперативно потушен прибывшими на место пожарными.

Сведений о пострадавших нет.