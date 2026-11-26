Пять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за снегопада в Екатеринбурге

Несколько самолетов не смогли приземлиться в Кольцово из-за непогоды Пять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за снегопада в Екатеринбурге

Москва26 ноя Вести.Из-за снегопада несколько самолетов не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово и ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Кольцово имени А. Н. Демидова на платформе MAX.

Отмечается, что работа аэропорта скорректирована из-за сильного мокрого снега в районе воздушной гавани.

В сложных погодных условиях экипажи рейсов, летевших в Екатеринбург из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сочи и Шарм-Эль-Шейха, решили уйти на запасные аэродромы – в Тюмень и Уфу.

В непростых метеоусловиях экипажами самолетов, следовавших в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сочи и Шарм-Эль-Шейха, было принято решение об уходе на запасные аэродромы - в Уфу и Тюмень говорится в публикации

Пассажирам советуют уточнять информацию о рейсах через онлайн-табло аэропорта.