Из-за ограничений в работе аэропорта Сочи на запасные аэродромы ушли 6 самолетов

Шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Сочи Из-за ограничений в работе аэропорта Сочи на запасные аэродромы ушли 6 самолетов

Москва5 окт Вести.Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи на запасные аэродромы ушли 6 самолетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани в мессенджере МАХ. Отмечается, что соответствующие решения были приняты авиакомпаниями.

На 16.40 (мск) на запасные аэродромы, по решению авиакомпаний, ушло 6 бортов. Рекомендуем заранее уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт говорится в сообщении

Там добавили, что нельзя исключать перенос, отмену и объединение рейсов.

План "Ковер" был объявлен в Сочи 5 октября, в понедельник, в 16.13 и действовал около полутора часов. Сейчас, по данным Росавиации, ограничения сняты.