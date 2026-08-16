Москва16 авгВести.Семь рейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за действовавших ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
За последние несколько суток в Сочи уже несколько раз вводились ограничения воздушного пространства... по решению авиакомпаний, 7 рейсов остаются на запасных аэродромахсказано в сообщении
Отмечается, что пассажиры 20 рейсов были расселены в гостиницах.
На время действия ограничительных мер в аэропорту были установлены 300 дополнительных мест для сидения и предоставлены 250 ковриков. Для пассажиров с детьми старше семи лет были выделены дополнительные помещения, добавили в аэропорту Сочи.
Ранее в Росавиации сообщили об отменен ограничений в авиагавани, которые действовали с 05.42 мск 16 августа.