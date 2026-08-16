Семь рейсов остаются на запасных аэродромах из-за ограничений в Сочи

Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы Семь рейсов остаются на запасных аэродромах из-за ограничений в Сочи

Москва16 авг Вести.Семь рейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за действовавших ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

За последние несколько суток в Сочи уже несколько раз вводились ограничения воздушного пространства... по решению авиакомпаний, 7 рейсов остаются на запасных аэродромах сказано в сообщении

Отмечается, что пассажиры 20 рейсов были расселены в гостиницах.

На время действия ограничительных мер в аэропорту были установлены 300 дополнительных мест для сидения и предоставлены 250 ковриков. Для пассажиров с детьми старше семи лет были выделены дополнительные помещения, добавили в аэропорту Сочи.

Ранее в Росавиации сообщили об отменен ограничений в авиагавани, которые действовали с 05.42 мск 16 августа.