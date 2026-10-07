Москва7 октВести.Нобелевскую премию по химии в 2026 году получат ученые из Франции и Японии Анри Каган и Кэндзо Соаи, сообщает Нобелевский комитет в Стокгольме.
Награда будет вручена исследователям за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.
Нобелевская премия по химии присуждалась уже 117 раз с 1907 года. В прошлом году награду получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за разработку металлоорганических каркасов.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике вручат бельгийскому ученому Фрэнсису Хальзену за открытия в области астрофизики.