Нобелевских лауреатов 2026 года назовут с 5 по 12 октября в Стокгольме и Осло

Нобелевских лауреатов объявят в Швеции и Норвегии 5-12 октября Нобелевских лауреатов 2026 года назовут с 5 по 12 октября в Стокгольме и Осло

Москва5 окт Вести.Нобелевская неделя 2026 года стартует в понедельник, 5 октября, в столице Швеции – Стокгольме. В этот день будет объявлен лауреат премии в области медицины.

Лауреата премии по физике назовут 6 октября, по химии – 7 октября, по литературе – 8 октября. Все они также будут объявлены в Стокгольме.

Лауреат премии мира станет известен 9 октября. Он будет объявлен уже Норвежским нобелевским комитетом в Осло, согласно завещанию Альфреда Нобеля.

Через неделю, 12 октября, будет назван лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Нобеля. Данная премия – первое и пока единственное дополнение к списку номинаций, она учреждена в 1968 году.

Ранее сообщалось, что Нобелевский фонд увеличил размер премии в 2026 году в каждой категории до 12 миллионов шведских крон, что составляет около 1,22 миллиона долларов.