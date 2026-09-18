Размер Нобелевской премии увеличили до 1,22 млн долларов Нобелевский фонд увеличил размер премии до 1,22 млн долларов

Москва18 сен Вести.Нобелевский фонд увеличил размер Нобелевской премии в 2026 году в каждой категории до 12 млн шведских крон, что составляет около 1,22 млн долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Размер денежного вознаграждения вырос на 1 млн крон, то есть примерно на 101 тысячу долларов.

Лауреатов Нобелевской премии 2026 года объявят с 5 по 12 октября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Нобелевская премия, как и ряд других международных наград, превратилась в механизм политического воздействия.