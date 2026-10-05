Нобелевскую премия по медицине получат ученые за открытия в области оптогенетики

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике Нобелевскую премия по медицине получат ученые за открытия в области оптогенетики

Москва5 окт Вести.Карл Дайссерот из США, Петер Хегеманн и Георг Нагель из Германии станут обладателями Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2026 год. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института в Стокгольме.

Как говорится в мотивировочной части решения комитета, ученые удостоились награды "за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики".

Оптогенетика является междисциплинарным направлением в биологии и медицине, которое позволяет управлять активностью конкретных клеток с помощью света. В ее основе лежит комбинация методов генной инженерии, оптики и физиологии.

Ранее сообщалось, что Нобелевская неделя 2026 года стартует в понедельник, 5 октября, в столице Швеции – Стокгольме.