Нобелевскую премию 2026 г. по физике присудили за открытия в астрофизике

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области астрофизики Нобелевскую премию 2026 г. по физике присудили за открытия в астрофизике

Москва6 окт Вести.Нобелевскую премию за 2026 год по физике присудили бельгийскому ученому Фрэнсису Хальзену за открытия в области астрофизики. Об этом объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

В релизе Комитета отмечается ключевой вклад Хальзена в развитие нейтринной обсерватории IceCube, а также открытие космических нейтрино высоких энергий.

Накануне сообщалось, что обладателями Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2026 года станут Карл Дайссерот из США, Петер Хегеманн и Георг Нагель из Германии за открытия в оптогенетике.