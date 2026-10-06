От IceCube до Байкала: за что дали Нобелевскую премию по физике в 2026 году

Зачем физикам нужен лед: эксперт объяснил ценность открытия Фрэнсиса Халзена От IceCube до Байкала: за что дали Нобелевскую премию по физике в 2026 году

Москва6 окт Вести.Лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года стал Фрэнсис Халзен за разработку концепции и реализацию проекта гигантского нейтринного телескопа IceCube в Антарктиде.

Суть открытия заключается в использовании массива антарктического льда в качестве детектора для регистрации высокоэнергетических космических нейтрино, что позволило ученым впервые составить карту Млечного Пути в нейтринных сигналах и заглянуть в недоступные обычным телескопам уголки Вселенной.

Как пояснил в интервью KP.RU доцент кафедры теоретической физики МФТИ Александр Григорьев, использование льда вместо лабораторных мишеней обеспечивает необходимый объем вещества для улавливания трудноуловимых частиц.

Открытие Халзена дало старт новой эре нейтринной астрономии и создало предпосылки для построения теорий о неизвестных ранее механизмах генерации сверхэнергичных частиц.

Эксперт также отметил, что в России на дне Байкала действует аналогичный проект Baikal-GVD, чьи данные дополняют исследования IceCube и позволяют ожидать новых прорывных открытий в ближайшем будущем.