Москва6 октВести.Лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года стал Фрэнсис Халзен за разработку концепции и реализацию проекта гигантского нейтринного телескопа IceCube в Антарктиде.
Суть открытия заключается в использовании массива антарктического льда в качестве детектора для регистрации высокоэнергетических космических нейтрино, что позволило ученым впервые составить карту Млечного Пути в нейтринных сигналах и заглянуть в недоступные обычным телескопам уголки Вселенной.
Как пояснил в интервью KP.RU доцент кафедры теоретической физики МФТИ Александр Григорьев, использование льда вместо лабораторных мишеней обеспечивает необходимый объем вещества для улавливания трудноуловимых частиц.
Открытие Халзена дало старт новой эре нейтринной астрономии и создало предпосылки для построения теорий о неизвестных ранее механизмах генерации сверхэнергичных частиц.
Эксперт также отметил, что в России на дне Байкала действует аналогичный проект Baikal-GVD, чьи данные дополняют исследования IceCube и позволяют ожидать новых прорывных открытий в ближайшем будущем.