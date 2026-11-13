Москва13 ноя Вести.Идея создания управляемой термоядерной реакции на протяжении десятилетий является ориентиром для ученых-физиков. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Егор Задеба.

По его словам, ученые ожидают практического, полезного и эффективного термоядерного синтеза уже порядка 70 лет.

Причина очень простая. Урана в земной коре - ограниченное количество. А в обычном литре воды содержится определенное количество дейтерия. Если дейтерий соединить с кислородом, то мы получаем тяжелую воду, которую вырабатывают кубометрами заявил Егор Задеба

Если взять этот дейтерий, то фактически получится колоссальный источник и запас энергии, отметил он.

Эта мечта использовать дейтерий будоражит ученых уже 70 лет. Мы все думаем, как это сделать. Вообще говоря, это задачка со звездочкой или даже с тремя подчеркнул ученый

Однако конечный результат таких изысканий очевиден, пояснил Задеба.

В конечном счете мы получаем ту реакцию, которая протекает у нас на Солнце, в нашем главном и бесплатном источнике энергии, которым мы пользуемся и который дал жизнь на Земле сказал он

Что примечательно, добавил эксперт, для ученых России цель термоядерного синтеза состоит не в том, чтобы получить источник тепла, а создать термоядерный реактор как источник колоссального количества нейтронов, которые будет можно использовать для трансмутаций.